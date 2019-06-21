Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Указ был подписан 21 июня

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июня 2019, подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №421/2019.

Так, согласно указу, основной задачей Комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы в Украине с учетом международных обязательств.

Основными направлениями работы Комиссии президент определил представление предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленных на обеспечение реализации конституционных норм и принципов.

Кроме того, своим указом Зеленский прекратил деятельность Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон об ответственности за "кнопкодавство". Законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины" был зарегистрирован в парламенте 21 июня.

РБК-Украина писало, что Зеленский одним указом отменил действие 61 указа президента в экономической сфере, подписанных с 1991 до 2000 года президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой.