Зеленский отменил ряд указов о регулировании рынка

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отмененные указы президента были приняты еще в 1990-х

Президент Украины Владимир Зеленский одним указом отменил действие 61 указа президента в экономической сфере, подписанных с 1991 до 2000 года президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой. Документ размещен на президентском сайте.

Во время выступления на форуме "Диалог власти и бизнеса", Зеленский заявил, что в Администрации президента проведена полная ревизия указов. В частности, отметил президент, отменяется указ о "о драконовских штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничении на установление нотариусами цен на свои услуги".

Среди отмененных указов, такие документы, как указ от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью".

Также отменены указ от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" и указ от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента".

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, половина граждан Украины (50%) ожидают от президента Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения коммунальных тарифов.