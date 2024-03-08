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Зеленський про союзництво Росії і Білорусі: дипломатична окупація незалежної країни

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Так зване партнерство Кремля та Мінська - це дипломатична окупація незалежної Білорусі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Cinque minuti.

"Те, що він (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) зробив в Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком в території Білорусі", - заявив він. 

Зеленський підкреслив, що вторгнення Росії в Україну з території Білорусі, а також удари ракетами - це "дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі". 

Допомога Білорусі для РФ

Білорусь допомагає Росії у повномасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

У травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир ЗеленськийБілорусьРосійська Федерація