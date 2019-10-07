Зеленский совершит визит в Латвию

Президент Украины Владимир Зеленский совершит официальный визит в столицу Латвии - Ригу. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение было принято после встречи делегаций из Украины и Латвии.

"Мы имели возможность поговорить сегодня тет-а-тет и с нашими делегациями, обсудить все вопросы. В частности, в ближайшее время планируем визит президента Зеленского в Ригу", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее в МИД рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера". Она объясняет, как будут применяться законы о выборах в ОРДЛО и об особом статусе Донбасса.

Также ранее Пристайко уточнил сроки разведения сил на Донбассе. Задержки возникают из-за того, что боевики продолжают обстрелы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на подпись Зеленскому передали законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период".