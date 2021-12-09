Зеленский сообщил Байдену о предложениях по разблокированию мирного процесса

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом США. В частности Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что у Киева есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готов обсуждать их в разных форматах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Также обсуждалась энергетическая безопасность.
"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении.
Зеленский также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.
"Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", - сообщает ОП.
В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.
Зеленский также поблагодарил Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.
Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.