Зеленский сообщил Байдену о предложениях по разблокированию мирного процесса

Отмечается, что ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Также обсуждалась энергетическая безопасность.

"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении.

Зеленский также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

"Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии", - сообщает ОП.

В связи с этим были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

Зеленский также поблагодарил Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.