Зеленський повідомив Байдену про пропозиції щодо розблокування мирного процесу

Президент України провів телефонну розмову з президентом США. Зокрема Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що ключовим питанням переговорів стала ситуація безпеки навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Також обговорювалася енергетична безпека.
"Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків. Володимир Зеленський підкреслив, що у нас є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готові обговорювати їх у різних форматах", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також предметно обговорили шляхи безпеки, фінансової та політичної підтримки України у триваючій протидії гібридній агресії.
"Особливу увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона розглядає проєкт "Північний потік-2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії", - повідомляє ОП.
У зв'язку з цим були обговорені конкретні кроки, які можуть бути зроблені для посилення енергетичної стійкості України.
Зеленський також подякував Байдену за послідовну, тверду і рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 9 грудня Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячену підсумкам переговорів американського і російського лідерів. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривила понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.