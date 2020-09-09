Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время. Он также высказал мнение о том, что такие изменения необходимы, если люди не выполняют свою работу в критической ситуации.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

"Кадровые изменения… ну я не знаю… сейчас? Для хайпа или для чего? Кадровые изменения всегда должны делать президент и премьер, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу. Если мы видим, что человек не выполняет свои обязанности, нужно человека менять, несмотря на то, сколько он на этой должности работает", - заявил Зеленский.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини. Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 9 вересня 2020 р.

Напомним, ранее в конце августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что осенью в Кабинете министров могут произойти кадровые изменения.

Позже замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что есть вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики. Также стало известно, что обсуждаются вопросы отставки министра экономического развития Игоря Петрашко, а одной из причин может стать ситуация на табачном рынке.

Кроме того, по информации РБК-Украина, генпрокурор Ирина Венедиктова может стать министром юстиции вместо Дениса Малюськи, а на ее место может прийти Иван Баканов, который сегодня возглавляет СБУ.