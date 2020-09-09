Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом. Він також висловив думку про те, що такі зміни необхідні, якщо люди не виконують свою роботу в критичній ситуації.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

"Кадрові зміни... ну я не знаю... зараз? Для хайпу або для чого? Кадрові зміни завжди мають робити президент і прем'єр, коли в критичній ситуації людина не виконує свою роботу. Якщо ми бачимо, що людина не виконує свої обов'язки, треба людину міняти, незважаючи на те, скільки вона на цій посаді працює", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини. Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 9 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в кінці серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що восени у Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові зміни.

Пізніше заступник голови фракції Олександр Корнієнко зазначив, що є питання до роботи Міністерства фінансів і Міністерства економіки. Також стало відомо, що обговорюються питання відставки міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка, а однією з причин може стати ситуація на тютюновому ринку.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, генпрокурор Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції замість Дениса Малюськи, а на її місце може прийти Іван Баканов, який сьогодні очолює СБУ.