Зеленський про Соледар: РФ хоче зробити його своїм здобутком, але бої продовжуються

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара - майже повністю зруйнованого окупантами міста - ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати - і вже подають - це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок - тримається", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає.

"І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому", - додав голова держави.