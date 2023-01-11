Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара - почти полностью разрушенного оккупантами города - будто это какое-то достижение России. Они будут подавать - и уже представляют - это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление - держится", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет.

"И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", - добавил глава государства.