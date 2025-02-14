Зеленский: сегодняшние США не готовы говорить об Украине в НАТО

Сегодняшние США не готовы обсуждать интеграцию Украины в Североатлантический альянс. Они считают, что этот вопрос якобы и стал причиной вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сегодняшняя Америка и Трамп (Дональд Трамп, президент США, - ред.) не готовы говорить об Украине в НАТО, потому что это эскалация с россиянами. НАТО в Конституции они считают что это является главным фактором оккупации Украины ", - заявил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022-го Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. В тот же день тогдашний генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что интеграция будет зависеть от согласия всех 30 членов.

В июле 2023-го, во время саммита в Вильнюсе, страны НАТО приняли пакет из трех частей, чтобы приблизить Украину к Альянсу, в частности отказались от Плана действий по членству (ПДЧ).

Как рассказывал в январе Зеленский, сегодня против вступления Украины в НАТО выступают четыре страны: Венгрия, Словакия, США и Германия.

По словам заместителя посла США в Украине Джона Коула, Вашингтон якобы не исключает потенциальной интеграции Украины в НАТО или же возвращения к границам 2014-го года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы.

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