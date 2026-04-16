Зеленський сьогодні відвідає Нідерланди: ЗМІ дізнались деталі візиту

02:37 16.04.2026 Чт
Президент України отримає важливу нагороду
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 квітня, прибуде до Нідерландів, а саме до міста Мідделбург на вручення нагород "Чотири свободи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NOS.

Читайте також: Гроші на PURL та посилення ППО: Зеленський підбив підсумки нового "Рамштайну"

Зазначається, що президент України отримає нагороду від імені всього українського народу. На церемонії також будуть присутні король Нідерландів Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс та прем'єр-міністр Роб Єттен.

Після цього Зеленський проведе зустріч з Єттеном щодо початку спільного виробництва безпілотників та інших можливостей співпраці. Також президент України обговорить з королем підтримку з боку Нідерландів.

Що відомо про нагороду

"Чотири свободи" – це міжнародна нагорода, яка була заснована на честь чотирьох принципів свободи, проголошених президентом США Франкліном Д. Рузвельтом у 1941 році:

  • Свобода слова.
  • Свобода віросповідання.
  • Свобода від злиднів.
  • Свобода від страху.

Премію щороку вручають особам або організаціям, які зробили значний внесок у захист цих принципів. Раніше її лауреатами ставали Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Ангела Меркель та ін.

Кожна медаль супроводжується грошовим чеком. Традиційно лауреати спрямовують ці кошти на благодійність та гуманітарні проекти.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Ешильгез-Зегеріус повідомила про виділення значного фінансування на безпілотники для Збройних сил України.

