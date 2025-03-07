Зеленський: сьогодні триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час

Наступного тижня відбудеться зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою американського президента Дональда Трампа за весь час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, "тематика (переговорів - ред.) зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше".

"І наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії – ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час - багато дзвінків", - сказав Зеленський.

Зустріч України та США у Саудівській Аравії

Нагадаємо, наступного тижня делегації України та США зустрінуться в Саудівській Аравії. Сторони поновлюють переговори після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі.

На порядку денному майбутнє двосторонніх відносин, шлях до завершення війни та можливе підписання угоди про корисні копалини.

За даними джерел РБК-Україна, українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Західні ЗМІ також писали, що на зустрічі буде присутнім міністр оборони України Рустем Умєров.

Американську сторону представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Детальніше про майбутні переговори України та США у Саудівській Аравії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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