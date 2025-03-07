Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время

На следующей неделе состоится встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой американского президента Дональда Трампа за все время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, "тематика (переговоров - ред.) понятна - мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее".

"И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии - мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой Президента Трампа за все время - много звонков", - сказал Зеленский.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии

Напомним, на следующей неделе делегации Украины и США встретятся в Саудовской Аравии. Стороны возобновляют переговоры после спора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

На повестке дня будущее двусторонних отношений, путь к завершению войны и возможное подписание соглашения о полезных ископаемых.

По данным источников РБК-Украина, украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Западные СМИ также писали, что на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров.

Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Подробнее о предстоящих переговорах Украины и США в Саудовской Аравии, - читайте в материале РБК-Украина.

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