Зеленський сьогодні прибуде до Японії та візьме участь у заключному дні саміту G7

Зеленський особисто візьме участь у заключному дні триденної зустрічі G-7, тобто у неділю, 21 травня, підтверджує уряд Японії.

Тим часом варто зазначити, що спочатку йшлося про плани глави Української держави бути присутніми на саміті в онлайн-форматі, проте президент висловив "сильне" бажання приєднатися до нього особисто, йдеться у прес-релізі МЗС Японії.

"Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в заключний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G-7 з особистою присутністю президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Зеленський відвідає саміт як гість на сесії на тему "мир та стабільність".

Також президент планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Згідно з джерелами, знайомими з планом, український лідер також розглядає можливість відвідування музею Хіросіми, в якому задокументовано руйнування, спричинені атомною бомбою США у 1945 році, та покладання вінка до найближчого кенотафу на згадку про жертв атомного бомбардування.

Візит Зеленського на саміт G7 у Японії

Як повідомила низка західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі лідерів G7 і прибуде на саміт вже завтра.

Також з'явилась інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7. Це перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.

В Японії у місті Хіросіма сьогодні стартував 49-й саміт лідерів "Групи семи". Учасники саміту вже оголосили про нові санкції проти РФ.

19 травня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там він виступив на саміті Ліги арабських держав.

Візит Зеленського на саміт "Великої сімки" до Японії та плани щодо проведення зустрічі з президентом США Джо Байденом підтвердив керівник ОП Андрій Єрмак.