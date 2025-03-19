Зеленський сьогодні поговорить з Трампом

"Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас була дійсно хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно", - заявив він.

За словами Зеленського, вони з Трампом проговорять деталі наступних кроків щодо врегулювання війни РФ проти України. Глава держави додав, що очікує почути від Трампа деталі його розмови з Путіним.

"Якісь деталі чув (про переговори Трампа та Путіна, - ред.). Вечір-ніч наші команди спілкувалися, але я хотів би говорити про деталі коли напряму матиму діалог з Трампом. Після цього маю говорити про деякі деталі. Ми готові відправити нашу технічну команду щодо наступних кроків. Коли ця зустріч і в якому форматі вона буде - зможу сказати трішки пізніше", - зазначив Зеленський



Варто додати, що останній публічний діалог Трампа та Зеленського закінчився конфліктом. Президент України 28 лютого відвідав Білий дім і під час спілкування Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися з Зеленським щодо війни і нібито "невдячності" України.