Зеленский сегодня поговорит с Трампом

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно", - заявил он.

По словам Зеленского, они с Трампом проговорят детали следующих шагов по урегулированию войны РФ против Украины. Глава государства добавил, что ожидает услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

"Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - ред.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях, когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду на следующие шаги. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать немного позже", - отметил Зеленский

Следует добавить, что последний публичный диалог Трампа и Зеленского закончился конфликтом. Президент Украины 28 февраля посетил Белый дом и во время общения Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским по поводу войны и якобы "неблагодарности" Украины.