Зеленський сьогодні дасть пресконференцію: що відомо

Що відомо про пресконференцію Зеленського

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгення РФ в Україну президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію.

Вона завершуватиме форум під назвою "Україна. Рік 2025", який анонсовано на 23 лютого. Учасниками події будуть керівники державних установ.

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією Президента України", - повідомили в Офісі президента.

В ОП зазначили, що від одного ЗМІ на захід може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа.

Яким був форум 2024

Військово-політичне керівництво України зібралося на форум "Україна. Рік 2024" рік тому - у неділю, 25 лютого.

Зустріч була присвячена різним аспектам майбутнього України. Серед тем: інтеграція України до ЄС та НАТО, питання розвитку армії, зброя, відновлення фізичного та психічного здоров'я громадян, повернення військовополонених, підтримка бізнесу тощо.

Виступали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер ВР Руслан Стефанчук, керівник ГУР Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та інші.

Про що говорив президент минулого року

Минулорічний форум "Україна. Рік 2024" також завершився пресконференцією президента. Під час спілкування з журналістами Зеленський зробив низку заяв:

Вперше назвав втрати у війні: загинула 31 тисяча українських військових, втрати РФ загиблими та пораненими - до 500 тисяч.

Висловився про переговори з Путіним: Відповідаючи на запитання про можливість переговорів з лідером Кремля, Зеленський зазначив, що Україна не може вести діалог з "глухою людиною", яка вбиває своїх опонентів. Він підкреслив, що Україна готова запропонувати платформу для визнання Росією своєї поразки у війні.

Говорив про співвідношення сил на фронті: Співвідношення української артилерії з РФ - 1 до 7. Щоб відтіснити росіян, співвідношення сил має бути 1 до 1,5 чи 3. За словами Зеленського, в України був "кулак" для контрнаступу, але чотири бригади виявилися "голими", бо не надійшла обіцяна союзниками техніка.

Висловився про гарантії безпеки: "В українців немає альтернативи, ніж вибрати собі безпеку. І вона має бути гарантована і нами, безпека внутрішня, дуже сильна армія, поки ми не в НАТО, а також гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантії того, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, доки ми не в Альянсі, вони (союзники, - ред.) повинні захищати нас", - заявив Зеленський.

Також на минулорічній пресконференції президент розповів про підготовку першого саміту миру у Швейцарії, про надання далекобійної зброї, про проблеми контрнаступу у 2023 році, і що план наступу "злили" Росії ще до початку,