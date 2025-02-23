Зеленский сегодня даст пресс-конференцию: что известно

Что известно о пресс-конференции Зеленского

Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.

Она будет завершать форум под названием "Украина. Год 2025", который анонсирован на 23 февраля. Участниками мероприятия будут руководители государственных учреждений.

"В воскресенье, 23 февраля, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций, который завершится пресс-конференцией Президента Украины", - сообщили в Офисе президента.

В ОП отметили, что от одного СМИ на мероприятие может быть аккредитован один корреспондент, один оператор, один фотограф.

Каким был форум 2024

Военно-политическое руководство Украины собралось на форум "Украина. Год 2024" год назад - в воскресенье, 25 февраля.

Встреча была посвящена разным аспектам будущего Украины. Среди тем: интеграция Украины в ЕС и НАТО, вопросы развития армии, оружие, восстановление физического и психического здоровья граждан, возвращение военнопленных, поддержка бизнеса и т.д.

Выступали премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер ВР Руслан Стефанчук, руководитель ГУР Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и другие.

О чем говорил президент в прошлом году

Прошлогодний форум "Украина. Год 2024" также завершился пресс-конференцией президента. Во время общения с журналистами Зеленский сделал ряд заявлений:

Впервые назвал потери в войне: погибли 31 тысяча украинских военных, потери РФ погибшими и ранеными - до 500 тысяч.

Высказался о переговорах с Путиным: Отвечая на вопрос о возможности переговоров с лидером Кремля, Зеленский отметил, что Украина не может вести диалог с "глухим человеком", который убивает своих оппонентов. Он подчеркнул, что Украина готова предложить платформу для признания Россией своего поражения в войне.

Говорил о соотношении сил на фронте: Соотношение украинской артиллерии с РФ - 1 к 7. Чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5 или 3. По словам Зеленского, в Украине был "кулак" для контрнаступления, но четыре бригады оказались "голыми", потому что не поступила обещанная союзниками техника.

Высказался о гарантиях безопасности: "У украинцев нет другой альтернативы, кроме как выбрать себе безопасность. И она должна быть гарантирована и нами, безопасность внутренняя, очень сильная армия, пока мы не в НАТО, а также гарантиями безопасности от наших партнеров. Гарантии того, что любое возвращение агрессии России на территорию Украины, пока мы не в Альянсе, они (союзники, - ред.) должны защищать нас", - заявил Зеленский.

Также на прошлогодней пресс-конференции президент рассказал о подготовке первого саммита мира в Швейцарии, о предоставлении дальнобойного оружия, о проблемах контрнаступления в 2023 году, и что план наступления "слили" России еще до начала.