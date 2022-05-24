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Зеленский собрал встречу по Крыму, обсуждали освобождение полуострова от оккупации

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Украина, Вторник 24 мая 2022 19:23
Зеленский собрал встречу по Крыму, обсуждали освобождение полуострова от оккупации Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новоназначенным постоянным представителем главы государства в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой. На встрече речь шла о настроениях граждан Украины во временно оккупированном Россией Крыму и городе Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Для нас важно понимать, каковы настроения людей в оккупированном Крыму и Севастополе. Ведь мы осознаем, что активные и неравнодушные граждане Украины на полуострове будут нашей главной опорой при освобождении Крыма от оккупации. Мы должны их поддерживать", - подчеркнул Президент.

По его словам, кроме работы, направленной на наращивание международной политической поддержки деоккупации, прежде всего стоит думать о принятии дополнительных законов и постановлений, которые помогают обеспечивать права граждан Украины в Крыму.

Тамила Ташева рассказала о деятельности Постоянного представительства Президента, направленную на поддержание контакта с украинскими гражданами на полуострове, которые так или иначе протестуют против войны и проявляют свою солидарность с материковой частью Украины. Она вспомнила об отдельных вопиющих делах, связанных с преследованием активистов.

"Должны поддерживать контакт с этими людьми. Они должны чувствовать, что мы видим и ценим эти сигналы солидарности с оккупации", - отметила она.

Кроме того, участники совещания обсудили перспективы развития инициативы Президента Украины «Крымская платформа». В частности, проведение международных мероприятий в августе 2022 года, которые соберут участников учредительного саммита Крымской платформы и потенциально расширят географию государств, которые поддерживают декларацию Крымской платформы.

Тамила Ташева также передала Владимиру Зеленскому письмо от заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, который был арестован после участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в 2021 году. Сейчас оккупационная власть удерживает его в неволе.

В письме Нариман Джелялов, в частности, благодарит президента Украины за подписание закона, который вводит социальную и правовую защиту для политических заключенных, военнопленных и гражданских заложников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал цену освобождения Крыма от российской оккупации. По его словам, реализация такого сценария сегодня будет стоить жизни сотням тысяч украинцев.

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