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Сотни тысяч убитых военных. Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 22:31
Сотни тысяч убитых военных. Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цену освобождения Крыма от российской оккупации. По его словам, реализация такого сценария сегодня будет стоить жизни сотням тысяч украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в Украинском доме в Давосе.

"На сегодняшний день - это сотни тысяч убитых военных только с нашей стороны, я не считаю потери врага", - сказал Зеленский о возможности освободить Крым сегодня силовым путем.

Глава государства напомнил о проведенной украинской разведкой спецоперации в Афганистане. Ее готовил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который сейчас занимается важными операциями.

"Смелости у него (Буданова - ред.) достаточно. Я думаю, что он бы и сам мог вернуть ту или иную территорию, но это его уверенность. Я рад, что у наших военных такой дух. Но цена, всему есть цена", - заключил Зеленский.

Напомним, ранее Буданов назвал сроки окончания войны с Россией и заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, включая Крым.

Отметим, за несколько дней до начала войны против Украины Владимир Путин выразил опасение, что Киев попробует вернуть Крым силовым путем.

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Владимир Зеленский Крым Афганистан Кирилл Буданов Война России против Украины
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