Зеленський зібрав зустріч щодо Криму, обговорювали звільнення півострову з-під окупації

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новопризначеним постійним представником Глави держави в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. На зустрічі йшлося про настрої громадян України в тимчасово окупованому Росією Криму та місті Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України .

"Для нас важливо розуміти, якими є настрої людей в окупованому Криму та Севастополі. Адже ми усвідомлюємо, що активні та небайдужі громадяни України на півострові будуть нашою головною опорою при звільненні Криму з-під окупації. Ми маємо їх підтримувати", - наголосив Президент.

За його словами, крім роботи, спрямованої на нарощування міжнародної політичної підтримки деокупації, передусім варто думати про ухвалення додаткових законів і постанов, які допомагають забезпечувати права громадян України в Криму.

Таміла Ташева розповіла про діяльність Постійного представництва Президента, спрямовану на підтримання контакту з українськими громадянами на півострові, які так чи інакше протестують проти війни та виявляють свою солідарність із материковою частиною України. Вона згадала про окремі кричущі справи, пов’язані з переслідуванням активістів.

"Маємо підтримувати контакт із цими людьми. Вони мають відчувати, що ми бачимо й цінуємо ці сигнали солідарності з окупації", - зазначила вона.

Крім того, учасники наради обговорили перспективи розвитку ініціативи Президента України «Кримська платформа». Зокрема, проведення міжнародних заходів у серпні 2022 року, які зберуть учасників установчого саміту Кримської платформи та потенційно розширять географію держав, які підтримують декларацію Кримської платформи.

Таміла Ташева також передала Володимиру Зеленському листа від заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який був заарештований після участі в інавгураційному саміті Кримської платформи у 2021 році. Зараз окупаційна влада утримує його в неволі.

У листі Наріман Джелялов, зокрема, дякує Президентові України за підписання закону, який запроваджує соціальний та правовий захист для політичних в’язнів, військовополонених та цивільних заручників.