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Зеленский собирает СНБО: объявлены главные темы, среди них Донбасс

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Обсудят, в частности, обострение на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП назвали главные темы заседания:

  • ситуация на Донбассе (рассмотрят в тайном режиме);
  • второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем;
  • кибербезопасность.

Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от президента.

У Зеленского отметили, что по Донбассу государство вполне понимает все имеющиеся риски и просчитывает любые варианты развития событий.

Также кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании обсудят более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

Офис Президента будет информировать общество о результатах заседания на официальном сайте.

Отметим, с начала апреля на Донбассе обострилась ситуация. Кроме того, Россия начала стягивать войска к украинским границам.

Напомним, Кабмин утвердил еще одну стратегию по стандартам НАТО. И передал его в СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул НАТО о предоставлении Киеву Плана действий по членству в альянсе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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