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Зеленский соберет депутатов на выездное заседание. Обсудят кадры

Автор: Ульяна Безпалько

Президент Украины Владимир Зеленский собирает народных депутатов из "Слуги народа" на выездное заседание. Предположительно, оно состоится в Трускавце.

Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников в "Слуге народа".

При этом, не всем депутатам сообщили место выездного заседания.

"Поездка пройдет ориентировочно с 30 сентября по 2 октября. Будем обсуждать будущее партии и фракции", - отметил один из источников.

На вопрос о том, возможно ли обсуждение кадровых вопросов во время поездки, он ответил утвердительно.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль прокомментировал возможность будущих отставок министров этой осенью.

Подробнее о ситуации с отставками в Кабмине читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

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Владимир ЗеленскийСлуга народа