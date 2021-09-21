Зеленский соберет депутатов на выездное заседание. Обсудят кадры

Президент Украины Владимир Зеленский собирает народных депутатов из "Слуги народа" на выездное заседание. Предположительно, оно состоится в Трускавце.
Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников в "Слуге народа".
При этом, не всем депутатам сообщили место выездного заседания.
"Поездка пройдет ориентировочно с 30 сентября по 2 октября. Будем обсуждать будущее партии и фракции", - отметил один из источников.
На вопрос о том, возможно ли обсуждение кадровых вопросов во время поездки, он ответил утвердительно.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль прокомментировал возможность будущих отставок министров этой осенью.
Подробнее о ситуации с отставками в Кабмине читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".