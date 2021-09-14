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Шмыгаль о возможных кадровых ротациях: у меня претензий к Кабмину нет

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Вторник 14 сентября 2021 11:11
Шмыгаль о возможных кадровых ротациях: у меня претензий к Кабмину нет Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что не имеет претензий к работе Кабмина. Таким образом он прокомментировал возможность будущих отставок министров этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время брифинга.

Премьер-министр отказался называть фамилии министров, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.

"У меня претензий к Кабмину нет. Правительство работает, а дальше посмотрим", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства констатировал, что министры допускают ошибки, однако добавил, что существенных претензий пока нет.

"Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно ошибки могут быть. Но таких претензий, чтобы сейчас рассказывать кому-то о чем-то, у меня нет. Я так и говорю - давайте посмотрим", - добавил Шмыгаль.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые изменения в правительстве обсудят на заседании фракции в понедельник, 20 сентября.

Подробнее о ситуации с отставками в Кабмине читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

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