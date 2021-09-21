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Зеленський збере депутатів на виїзне засідання. Обговорять кадри

Автор: Уляна Безпалько

Президент України Володимир Зеленський збирає народних депутатів зі "Слуги народу" на виїзне засідання. Імовірно, воно відбудеться в Трускавці.

Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників у "Слузі народу".

При цьому, не всім депутатам повідомили місце виїзного засідання.

"Поїздка пройде орієнтовно з 30 вересня по 2 жовтня. Будемо обговорювати майбутнє партії і фракції", - зазначило одне з джерел.

На питання про те, чи можливе обговорення кадрових питань під час поїздки, співрозмовник відповів ствердно.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль прокоментував можливість майбутніх відставок Міністрів цієї осені.

Детальніше про ситуацію з відставками в Кабміні читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

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Володимир ЗеленськийСлуга народа