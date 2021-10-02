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Зеленский о СНБО: работает мощно, олигархи и предатели чувствуют давление

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, орган заработал мощно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Важно, что у нас появился СНБО. Этот орган заработал мощно", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, СНБО постоянно давит и препятствует работе финансовых групп, олигархов и предателей страны. Зеленский убежден в том, что общество также положительно оценивает работу органа.

"Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый ежедневно чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место”, - добавил Зеленский.

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СНБОУкраина