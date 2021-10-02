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Зеленський про РНБО: працює потужно, олігархи та зрадники відчувають тиск

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу Ради національної безпеки і оборони. На його думку, орган запрацював потужно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Важливо, що в нас з’явилась РНБО. Цей орган запрацював потужно", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, РНБО постійно тисне й перешкоджає роботі фінансових груп, олігархів й зрадників країни. Зеленський переконаний у тому, що суспільство також позитивно оцінює роботу органу.

"Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце”, - додав Зеленський.

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РНБОУкраїна