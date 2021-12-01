Зеленский: мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямого диалога с Россией остановить войну невозможно. Он не боится прямых переговоров с российской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание президента к Раде.
Он заявил, что не боится прямо говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма.
"Именно поэтому, в то же время, я не боюсь прямого разговора с ним. Мы не боимся прямого диалога... Мы знаем, кто нас поддерживает. Мы знаем, кто из стран делает вид, что поддерживает. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас", - заявил Зеленский.
Президент Украины готов вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали все. Все внешние (партнеры, - ред.) признали... Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия", - заявил Зеленский.
Напомним, у Путина заявили, что подготовка встречи с Зеленским не ведется.
Отметим, в октябре Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате, в том числе с участием других лидеров "нормандской четверки".