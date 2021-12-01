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Зеленський: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без прямого діалогу з Росією зупинити війну неможливо. Він не боїться прямих переговорів з російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання президента до Ради.

Він заявив, що не боїться прямо говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму.

"Саме тому, водночас, я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу... Ми знаємо, хто нас підтримує. Ми знаємо, хто з країн робить вигляд, що підтримує. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас", - заявив Зеленський.

Президент України готовий вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі. Всі зовнішні (партнери, - ред.) визнали... Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна армія", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться.

Зазначимо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасКрим