Зеленский и Смолий обсудили важность независимости НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Смолия в Twitter.

По словам главы НБУ, встреча с президентом была содержательной.

"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава НБУ Яков Смолий и члены его команды в центробанке не собираются уходить в отставку. Смолий отметил сплоченность команды НБУ и сообщил о том, что никто из сотрудников не говорил о намерении уйти. Также он сообщил, что в настоящее время какого-либо политического давления на центробанк нет.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта прошлого года сроком на семь лет.

Отметим, в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля говорится о том, что в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка.