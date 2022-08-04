Зеленский сменил состав СНБО: кто получил кресла

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, в персональный состав вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Также Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего главу СБУ Ивана Баканова и экс-генпрокурора Ирину Венедиктову.
Напомним, 27 июля Верховная рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором Украины после увольнения Венедиктовой.
Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк, а Баканова уволил парламент.