Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.