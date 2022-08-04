Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла
Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Також Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і екс-генпрокурора Ірину Венедіктову.
Нагадаємо, 27 липня Верховна рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором України після звільненні Венедіктової.
Окрім того, виконуючим обов'язки голови СБУ був призначений Василь Малюк, а Баканова звільнив парламент.