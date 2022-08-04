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Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

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Четвер 04 серпня 2022 21:29
Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, до персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Також Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і екс-генпрокурора Ірину Венедіктову.

Нагадаємо, 27 липня Верховна рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором України після звільненні Венедіктової.

Окрім того, виконуючим обов'язки голови СБУ був призначений Василь Малюк, а Баканова звільнив парламент.

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Володимир Зеленський РНБО
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