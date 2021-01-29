Зеленский сменил состав Нацсовета реформ: кто получил кресла

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета реформ. Соответсвующий указ был обнародован 29 января.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам, ввели заместителей руководителя Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко и президента общественной организации "СЕО КЛУБ" Сергея Гайдайчука.

Также в состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Кроме того, из совета вывели бывшего министра по делам ветеранов Сергея Бессарабу, бывшего министра энергетики Ольгу Буславец, заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, бывшего и.о. министра образования Любомиру Мандзий и бывшего главу НБУ Якова Смолия.

Отметим, что Национальный совет реформ возглавляет Владимир Зеленский. В состав входят представители Кабинета министров, Верховной рады, Офиса президента, СНБО и бизнеса.

Нацсовет реформ - это специальный консультативно-совещательный орган при президенте. Он занимается стратегическим планированием, согласованием позиций по стратегии реформ в Украине и мониторингом их реализации.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.

Кроме того, в конце июля в состав Нацсовета ввели первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука.