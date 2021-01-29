Зеленський змінив склад Нацради реформ: хто отримав крісла

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ. Відповідний указ був оприлюднений 29 січня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву та Юлію Свириденко, голову Національного банку України Кирила Шевченка та президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.

Також до складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в. о. міністра освіти Любомира Мандзій і колишнього главу НБУ Якова Смолія.

Зазначимо, що Національна рада реформ очолює Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

Нацрада реформ - це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті. Він займається стратегічним плануванням, узгодженням позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингом їх реалізації.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Крім того, в кінці липня в склад Нацради ввели першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука.