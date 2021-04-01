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Зеленский сменил состав Нацкомиссии по ценным бумагам

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Глава государства освободил от должности трех ее членов и назначил четырех новых.

Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте Офиса президента.

Указом №134/2021 от 1 апреля президент в связи с истечением срока полномочий освободил от должностей членов Нацкомиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Другим указом (№135/2021 от 1 апреля) Зеленский назначил на должности в Нацкомиссию экс-главу "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамия, члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослава Шляхова.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский сменил главу Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ее возглавил Руслан Магмедов, вместо отправленного в отставку в связи с окончанием срока полномочий Тимура Хромаева.

Отметим, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о создании фондового рынка в Украине.

Добавим, что в Украине хотят создать Национальную комиссию по ценным бумагам и биржам. Соответствующий проект закона уже внесли в Верховную Раду.

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Новости Украины Владимир Зеленскийуказфондовый рынок
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