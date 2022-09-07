UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций на Донбассе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения, размещены на странице Офиса президента.

В Луганской области:

  • Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.

В Донецкой области:

  • Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,
  • Начальником Мирноградськой городской военной администрации Покровского района стал Юрий Клюшка,
  • Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,
  • Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),
  • Начальником Селидовськой городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,
  • Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).

В Запорожской области:

  • Главой Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее он занимал должность и. о. главы).

В Херсонской области:

  • С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Напомним, сегодня Зеленский провел кадровые ротации в региональных управлениях СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбасс