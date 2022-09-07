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Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій на Донбасі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, розміщені на сторінці Офісу президента.

В Луганській області:

  • Головою Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

В Донецькій області:

  • Начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк,
  • Начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка,
  • Начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко,
  • Головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість Бондаренка),
  • Начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко,
  • Головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість Немченка).

В Запорізькій області:

  • Головою Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь (раніше він займав посаду в. о. голови).

У Херсонській області:

  • З посади голови Генічеської районної державної адміністрації було звільнено Сергія Олефіренка.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів кадрові ротації у регіональних управліннях СБУ.

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