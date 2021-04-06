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Зеленский сменил представителя Украины при международных организациях

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сменил постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Представительство возглавила Евгения Филипенко.

Об этом говорится в указах президента №146/2021 и №148/2021.

Указом №146/2021 глава государства уволил с должности постоянного представителя Украины при международных организациях Юрия Клименко.

А указом №148/2021 на эту должность была назначена Евгения Филипенко.

"Назначить Филипенко Евгению Ильиничну постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в тексте указа Зеленского.

Напомним, президент Зеленский провел сегодня кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Глава государства уволил ряд украинских послов.

Добавим, в конце февраля Зеленский назначил посла Украины в США. Посольство в Вашингтоне возглавила бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

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Новости Украины Владимир Зеленскийназначениепосол
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