Зеленский сменил представителя Украины при международных организациях

Президент Украины Владимир Зеленский сменил постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Представительство возглавила Евгения Филипенко.
Указом №146/2021 глава государства уволил с должности постоянного представителя Украины при международных организациях Юрия Клименко.
А указом №148/2021 на эту должность была назначена Евгения Филипенко.
"Назначить Филипенко Евгению Ильиничну постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в тексте указа Зеленского.
Напомним, президент Зеленский провел сегодня кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Глава государства уволил ряд украинских послов.
Добавим, в конце февраля Зеленский назначил посла Украины в США. Посольство в Вашингтоне возглавила бывшая министр финансов Оксана Маркарова.