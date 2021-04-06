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Зеленський змінив представника України при міжнародних організаціях

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський змінив постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Представництво очолила Євгенія Філіпенко.

Про це йдеться в указах президента №146/2021 та №148/2021.

Указом №146/2021 глава держави звільнив з посади постійного представника України при міжнародних організаціях Юрія Клименка.

А указом №148/2021 на цю посаду була призначена Євгенія Філіпенко.

"Призначити Філіпенко Євгенію Іллівну постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", - йдеться у тексті указу Зеленського.

Нагадаємо, президент Зеленський провів сьогодні кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Глава держави звільнив низку українських послів.

Додамо, наприкінці лютого Зеленський призначив посла України в США. Посольство у Вашингтоні очолила колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

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