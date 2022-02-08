Зеленский сменил посла в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

При этом указом №44/2022 глава государства назначил нового главу диппредставительства Украины в Польше. Им стал Василий Зварич.

"Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе.

Отметим, что до этого Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики МИД.