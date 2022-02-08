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Зеленський змінив посла в Польщі

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Вівторок 08 лютого 2022 14:36
Зеленський змінив посла в Польщі Фото: новий посол України в Польщі Василь Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади українського посла в Польщі. На цій посаді Дещиця працював з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

При цьому указом №44/2022 глава держави призначив нового главу диппредставництва України в Польщі. Ним став Василь Зварич.

"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Польща", - йдеться в документі.

Зазначимо, що до цього Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.

Нагадаємо, 21 січня Зеленський призначив Анатолія Петренка новим послом України в Саудівській Аравії.

Крім того, 14 січня Зеленський призначив Петра Бешту новим послом України в Литві.

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