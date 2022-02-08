Зеленський змінив посла в Польщі
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади українського посла в Польщі. На цій посаді Дещиця працював з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
При цьому указом №44/2022 глава держави призначив нового главу диппредставництва України в Польщі. Ним став Василь Зварич.
"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Польща", - йдеться в документі.
Зазначимо, що до цього Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України, а перед тим довгий час був заступником директора Департаменту інформаційної політики МЗС.
Нагадаємо, 21 січня Зеленський призначив Анатолія Петренка новим послом України в Саудівській Аравії.
Крім того, 14 січня Зеленський призначив Петра Бешту новим послом України в Литві.