UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Кировоградской областной государственной администрации. Новым главой области стала Мария Черная.

Об этом сообщает Офис президента.

Сегодня глава государства издал указ №213/2021, которым освободил Валерия Жалдака от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской областной государственной администрации. А указом №214 / 2021 президент назначил руководителем области Марию Черную.

Кто такая Мария Черная

Мария Черная в 2003-м закончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, а в 2015 году - Кировоградский национальный технический университет.

В период с 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011 года Черную назначили начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.

С 2020 года Черная занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, в апреле Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА. Назаренко был уволен по соглашению сторон. После этого Жалдака назначили временным руководителем ОГА.

Добавим, что предыдущего руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня подозревают в получении почти 2 млн гривен взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияназначениеКропивницкая область