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Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 20:58
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА Фото: голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна та президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Новим очільником області стала Марія Чорна.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сьогодні глава держави видав указ №213/2021, яким увільнив Валерія Жалдака від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. А указом №214/2021 президент призначив керівником області Марію Чорну.

Хто така Марія Чорна

Марія Чорна у 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, а у 2015 році - Кіровоградський національний технічний університет.

У період з 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011 року Чорну призначили начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

З 2020 року Чорна обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Нагадаємо, у квітні Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади керівника Кіровоградської ОДА. Назаренка було звільнено за угодою сторін. Після цього Жалдака призначили тимчасовим керівником ОДА.

Додамо, що попереднього керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря.

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Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
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