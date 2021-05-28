Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Президент України Володимир Зеленський змінив голову Кіровоградської обласної державної адміністрації. Новим очільником області стала Марія Чорна.
Про це повідомляє Офіс президента.
Сьогодні глава держави видав указ №213/2021, яким увільнив Валерія Жалдака від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. А указом №214/2021 президент призначив керівником області Марію Чорну.
Хто така Марія Чорна
Марія Чорна у 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, а у 2015 році - Кіровоградський національний технічний університет.
У період з 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011 року Чорну призначили начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.
З 2020 року Чорна обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.
Нагадаємо, у квітні Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади керівника Кіровоградської ОДА. Назаренка було звільнено за угодою сторін. Після цього Жалдака призначили тимчасовим керівником ОДА.
Додамо, що попереднього керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря.