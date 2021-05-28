Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА

Про це повідомляє Офіс президента .

З 2020 року Чорна обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

У період з 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011 року Чорну призначили начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

Марія Чорна у 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, а у 2015 році - Кіровоградський національний технічний університет.

Сьогодні глава держави видав указ №213/2021, яким увільнив Валерія Жалдака від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. А указом №214/2021 президент призначив керівником області Марію Чорну.

Нагадаємо, у квітні Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади керівника Кіровоградської ОДА. Назаренка було звільнено за угодою сторін. Після цього Жалдака призначили тимчасовим керівником ОДА.

Додамо, що попереднього керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря.