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Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: кто получил кресло

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской ОГА Геннадия Лагуту. Предыдущего главу области Сергея Козыря уволили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится, "назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации".

Издание "Херсон Online" пишет, что на брифинге новый глава облгосадминистрации заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

"Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет", - сказал Лагута.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что жители Херсонской (Новая Каховка) области 31 октября будут выбирать нового народного депутата от своего округа (№184). Главные кандидаты были - Лагута и Козырь.

Более подробно о подготовке к довыборам в Раду в материале "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

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Владимир ЗеленскийХерсонская область