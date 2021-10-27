Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: хто отримав крісло

В указі говориться, "призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації".

Видання "Херсон Online" пише, що на брифінгу новий голова облдержадміністрації заявив про те, що знімає свою кандидатуру з проміжних виборів.

"Я дякую Президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе", - сказав Лагута.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що жителі Херсонської (Нова Каховка) області 31 жовтня обиратимуть нового народного депутата від свого округу (№184). Головні кандидати були - Лагута та Козирь.