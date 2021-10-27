Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: кто получил кресло

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на указ президента .

В указе говорится, "назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации".

Издание "Херсон Online" пишет, что на брифинге новый глава облгосадминистрации заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

"Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет", - сказал Лагута.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что жители Херсонской (Новая Каховка) области 31 октября будут выбирать нового народного депутата от своего округа (№184). Главные кандидаты были - Лагута и Козырь.