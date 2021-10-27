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Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: кто получил кресло

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Херсон, Среда 27 октября 2021 12:25
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: кто получил кресло Фото: новый глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута (facebook.com/LagutaGennady)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской ОГА Геннадия Лагуту. Предыдущего главу области Сергея Козыря уволили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится, "назначить Лагуту Геннадия Николаевича главой Херсонской областной государственной администрации".

Издание "Херсон Online" пишет, что на брифинге новый глава облгосадминистрации заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

"Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет", - сказал Лагута.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что жители Херсонской (Новая Каховка) области 31 октября будут выбирать нового народного депутата от своего округа (№184). Главные кандидаты были - Лагута и Козырь.

Более подробно о подготовке к довыборам в Раду в материале "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

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Владимир Зеленский Херсонская область
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