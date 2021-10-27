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Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: хто отримав крісло

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Херсон, Середа 27 жовтня 2021 12:25
Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: хто отримав крісло Фото: новий голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута (facebook.com/LagutaGennady)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської ОДА Геннадія Лагуту. Попереднього очільника області Сергія Козиря звільнили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

В указі говориться, "призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації".

Видання "Херсон Online" пише, що на брифінгу новий голова облдержадміністрації заявив про те, що знімає свою кандидатуру з проміжних виборів.

"Я дякую Президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе", - сказав Лагута.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що жителі Херсонської (Нова Каховка) області 31 жовтня обиратимуть нового народного депутата від свого округу (№184). Головні кандидати були - Лагута та Козирь.

Більше детально про підготовку до довиборів у Раду в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".

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Володимир Зеленський Херсонская область
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