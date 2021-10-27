Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: хто отримав крісло
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської ОДА Геннадія Лагуту. Попереднього очільника області Сергія Козиря звільнили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.
В указі говориться, "призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації".
Видання "Херсон Online" пише, що на брифінгу новий голова облдержадміністрації заявив про те, що знімає свою кандидатуру з проміжних виборів.
"Я дякую Президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе", - сказав Лагута.
Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що жителі Херсонської (Нова Каховка) області 31 жовтня обиратимуть нового народного депутата від свого округу (№184). Головні кандидати були - Лагута та Козирь.
Більше детально про підготовку до довиборів у Раду в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".