Зеленский сменил глав управления СБУ в Киеве и Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Заяца с должности главы управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Ивано-Франковской области и назначил его главой управления СБУ в Киеве. Также он назначил нового главу управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Президент уволил Олега Головаша с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области. На его место пришел Сергей Заяць.

"Назначить Заяца Сергея Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - говорится в указе.

До этого Заяць был главой управления СБУ в Ивано-Франковской области. Это место, согласно указу Зеленского, займет Виктор Назарук.

"Назначить Назарука Виктора Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области", - говорится в еще одном указе украинского лидера.

Сергей Заяць родился 4 февраля 1973 года в Кировоградской области. Имеет высшее образование по специальности экономика предприятия.

Работает в Службе безопасности Украины с 1998 года. Прошел все ступени военной службы - от оперуполномоченного в региональном Управлении к руководящим должностям по направлениям борьбы с коррупцией и контрразведывательной защиты экономики государства.

Воинское звание полковник ему присвоили в январе 2014 года.