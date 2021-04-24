ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський змінив голів управління СБУ в Києві та Івано-Франківській області

Новость на русском → Київ, Субота 24 квітня 2021 18:27
Зеленський змінив голів управління СБУ в Києві та Івано-Франківській області Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади голови управління Служби безпеки України (СБУ) в Івано-Франківській області і призначив його головою управління СБУ в Києві. Також він призначив нового голову управління СБУ в Івано-Франківській області.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Президент звільнив Олега Головаша з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На його місце прийшов Сергій Заяць.

"Призначити Заяця Сергія Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області", - йдеться в указі.

До цього Заяць був головою управління СБУ в Івано-Франківській області. Це місце, згідно з указом Зеленського, займе Віктор Назарук.

"Призначити Назарука Віктора Вікторовича начальником Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області", - йдеться в ще одному указі українського лідера.

Сергій Заяць народився 4 лютого 1973 року в Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства.

Працює у Службі безпеки України з 1998 року. Пройшов усі щаблі військової служби - від оперуповноваженого в регіональному Управлінні до керівних посад за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави.

Військове звання полковник присвоєне у січні 2014 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив ще одного заступника голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

До цього президент змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Служба безпеки України
NEWS
У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація
У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей